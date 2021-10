Ici tout commence du 19 octobre : Jasmine raconte tout (résumé + vidéo épisode 252)

5 ( 2 )



Ici tout commence du 19 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 252 – La mère de Naël s’est enfin dévoilée dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Rose peine à y croire mais c’est bien Jasmine la mère de Naël et elle lui raconte tout…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 252

Jasmine raconte les premiers jours de Naël à Rose et Marta. Elle est la plus sincère possible et leur montre tout un tas de preuve de son accouchement, photos, bracelet de naissance … Mais pourquoi l’a-t-elle abandonné subitement dans la serre ? Et comment a-t-elle fait pour garder son secret aussi longtemps ?



Le retour d’un ancien élève bouscule le quotidien de Célia. Au cours de leur enquête, Mehdi et Hortense font une troublante découverte.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 252 du 19 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

