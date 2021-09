Ici tout commence spoilers : Maxime accusé de harcèlement, Eliott face à un test, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 septembre au 1er octobre)

5 ( 6 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 27 septembre au 1er octobre 2021 – Alors que c’est le début du week-end, comme chaque samedi, si vous êtes accro à la série quotidienne « Ici tout commence » et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être agitée pour Maxime, que Ambre accuse de harcèlement !



En effet, la jeune femme est prête à tout pour détruire Maxime et elle va très loin dans ses mensonges. Maxime se bat pour faire éclater la vérité tandis que Célia fait une découverte qui pourrait bien l’aider…

De son côté, Louis fonce tout droit dans le piège tendu par Teyssier et Mehdi ne s’entend pas du tout avec le nouveau prof de pâtisserie. Il se montre jaloux et Hortense ne le comprend pas.



Quant à Gaëtan, il découvre des photos dénudées de sa belle soeur sur internet… Et Eliott doit passer un test avec le chef Teyssier, pour savoir si son état s’améliore.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021

Lundi 27 septembre (épisode 236) : Mal en point, Maxime tente de faire face à de violents détracteurs alors que les étudiants de l’institut prennent parti. En cuisine, une élève se blesse gravement tandis que Teyssier lance un ultimatum à Eliott.

Mardi 28 septembre (épisode 237) : Les choses s’enveniment au Double A et pourraient bien mener Maxime à sa perte. Dans le même temps, Rose s’allie à Marta pour tenter de percer un mystère. C’est l’heure de vérité pour Eliott.

Mercredi 29 septembre (épisode 238) : Après un terrible événement, l’institut se déchire autour du sort d’une élève. A bout de nerfs, Mehdi ne supporte plus ses cours de pâtisserie tandis que Gaëtan fait une surprenante découverte sur le portable de ses élèves.

Jeudi 30 septembre (épisode 239) : Très affecté, Maxime veut se racheter et faire éclater la vérité. Aveuglé, Louis tombe dans un piège tendu par Teyssier. Malgré sa promesse, Lionel ne parvient pas à tenir sa langue.

Vendredi 1er octobre (épisode 240) : Un cruel dilemme amoureux se joue à l’institut, un choix doit être fait… Pendant ce temps, Louis est prêt à tout pour égaler un plat de son défunt père. En cuisine, le nouveau chef pâtissier voit son autorité remise en cause.

