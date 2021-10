Ici tout commence du 5 octobre : Maxime couvre Ambre, Teyssier le vire (résumé + vidéo épisode 242)

4.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence du 5 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 242 – Maxime a décidé de couvrir Ambre et de ne pas donner à Teyssier les preuves qu’il attendait ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Résultat, Teyssier comprend qu’il lui ment et lui annonce qu’il est viré de l’institut !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : la soeur de Ambre débarque, la mère de Naël dévoilée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 octobre)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 242

Maxime rejoint Teyssier dans son bureau pour lui apporter la preuve de son innocence. Malheureusement, Maxime n’en a pas trouvé. Enfin … c’est ce qu’il prétend. Teyssier ne supporte pas son mensonge et le vire de l’Institut..



Annonces





Sous la pression de Teyssier, Salomé hésite à révéler tout ce qu’elle sait. Quant à Gaëtan, il est déterminé à cacher coûte que coûte le secret de Stella. En cuisine, Louis espère voir ses efforts récompensés.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 242 du 5 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés