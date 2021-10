Audiences TV prime 4 octobre 2021 : nouveau record pour « L’amour est dans le pré » largement en tête

4.9 ( 9 )



Audiences TV prime 4 octobre 2021. On prend les mêmes et on recommence. Hier soir encore nouvelle victoire de M6 avec « L’amour est dans le pré » avec un record à la clé. Les aventures amoureuses de nos agriculteurs ont de nouveau fait mouche en réunissant 4.01 millions de fidèles soit 20.3 % du public présent devant son poste de télévision.



Notez une pointe à 4.6 millions de téléspectateurs et une impressionnante part de marché de 33.9% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. M6 était très largement leader sur cette cible stratégique. C’est la meilleure performance du programme sur cette cible depuis 3 ans.



Le SUCCÈS continue pour #ADP #audience #karineLemarchand 🏆@M6 se classe très LARGE LEADER 4+, FRDA<50 et les <50 🏆Record depuis 3 ans auprès des FRDA<50 🌻20%4+

🚜34%FRDA<50

❤️30% <50 ans

🐮4M (pic à 4.6M de télesp) pic.twitter.com/To3DF5Cbq9 — M6Pro (@M6pro) October 5, 2021

Audiences TV prime 4 octobre 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et le final de la série « L’absente ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont réuni 2.70 millions de personnes soit 13.2% du public présent devant son poste de télévision.

Du côté des déceptions, TF1 était un peu à la peine hier soir avec le final de sa mini-série « Une affaire française ». À peine 2.66 millions de fidèles et 13.5% de part de marché pour le final.

Succès pour Arte avec la rediffusion du film franco-italien « Un condé » porté par Michel Bouquet et Françoise Fabian. Il a été vu ou revu par 1.44 million de cinéphiles (6.6% de pa).

W9 complète le top 5 avec le film « Die Hard : Belle journée pour mourir ». 1,27 million d’inconditionnels ont répondu présents soit 6.1 % des téléspectateurs.

