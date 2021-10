5 ( 4 )



Annonces





« Des racines et des ailes » du 13 octobre 2021. Ce soir sur France 3 numéro inédit de la collection « Passion Patrimoine » dans le cadre de votre magazine « Des racines et des ailes ». Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





L’occasion de partir à la rencontre de celles et ceux qui magnifient le patrimoine de leur région : le Midi-Toulousain. Un territoire vaste et multiple qui s’étire autour de Toulouse, du Quercy jusqu’aux contreforts pyrénéens.

« Des racines et des ailes » du 13 octobre 2021 : ce soir « Terroirs d’excellence en Midi-Toulousain »

L’architecte du patrimoine Rémi Papillault est l’un des plus fins connaisseurs des bastides, trésors architecturaux du Midi-Toulousain. Il se bat pour protéger et faire classer ces « villes neuves » – comme Castelnau-de-Montmiral ou Mirepoix – érigées dès le XIIIe siècle, sous l’influence des puissants comtes de Toulouse.

À Toulouse, une autre architecte, Virginie Lugol, veille sur le monument emblématique de la ville, le Capitole. Deux défis à relever : la restauration du donjon médiéval redessiné au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, et le nettoyage des quinze toiles monumentales créées pour l’hôtel de ville à l’orée du XXe siècle, par le peintre toulousain Henri Martin. Des odes à la cité et à la vie au bord de la Garonne.



Annonces





Le Capitole abrite un théâtre à l’italienne, devenu une scène d’opéra de renommée internationale. Une cinquantaine de « mains en or » travaillent dans ses ateliers de fabrication de décors, de costumes et de perruques. Des savoir-faire rares que nous allons découvrir, côté coulisses, jusqu’à la première représentation.

Aziz Mokhtari fait partie de la jeune garde des chefs cuisiniers toulousains. Installé au cœur de la vieille ville, il aime travailler les produits de sa région. Il nous emmène à la rencontre d’un duo de producteurs passionnés : les Patacq, père et fille, qui proposent les meilleurs haricots tarbais, l’une des bases de la cuisine régionale.

Avec le jeune chef, nous rencontrons également Gilles Azam, producteur de blanquette de Limoux. Ce vin blanc pétillant, produit depuis le XVIIIe siècle, retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse. Gilles a choisi d’exploiter en bio les 13 hectares de son exploitation.

À Tillac, dans l’atelier de l’artiste et restaurateur d’art Alain Lacoste, doreurs, menuisiers, sculpteurs et peintres collaborent pour redonner tout son lustre à un joyau de l’art baroque : le retable en bois de l’église de Soublecause. L’opération est particulièrement délicate, mais le résultat est exceptionnel.

Avec Luc Gimazane, nous volons dans le sillage des pilotes de l’Aéropostale, qui ont créé, dans les années 1920, la légende de l’aéronautique toulousaine. Ancien pilote professionnel et instructeur, il est l’un des rares à maîtriser la seule réplique du Breguet 14, l’ancien avion de Saint-Exupéry. De Toulouse à Carcassonne, en suivant le canal du Midi, Luc va passer les commandes à un pilote d’essai chevronné pour partager la mémoire de leurs illustres prédécesseurs.

Ce soir partez à la rencontre de celles et ceux qui magnifient le patrimoine du Midi-Toulousain

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés