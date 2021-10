« Koh-Lanta, La Légende » : qui a été éliminé de l’épisode 7 ? (résumé + replay 12 octobre)

5 ( 1 )



Koh-Lanta, La Légende, épisode 7 du mardi 12 octobre 2021 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Clémence au dernier conseil, elle rejoint Hugo et Clémentine sur l’île des bannis.



Place au jeu de confort, avec à la clé : des pizzas ! Tirage au sort chez les rouges, Teheiura et Jade ne participent pas chez les rouges. Mais les rouges s’organisent mieux et prennent une large avance ! Et sans surprise, la victoire est pour les rouges. Il s’agit de leur première victoire sur un jeu de confort !



Denis annonce aux aventuriers que la réunification aura lieu le lendemain. Et chaque équipe va devoir désigner l’ambassadeur adverse !

De retour sur le camps, les rouges se régalent avant de parler du choix de l’ambassadeur. Ils hésitent entre Phil et Coumba mais penchent plus pour Phil.



De leur côté, les rouges hésitent et décident finalement que ce sera Laurent l’ambassadeur jaunes. Laurent est ravi de ce rôle qu’il n’a jamais endossé mais ses équipiers ont clairement l’air de stresser…

Denis accueille les ambassadeurs et ils sont rejoints par Hugo, Clémentine et Clémence. Denis les informe de ce qui s’est passé dans l’arène. L’ultime affrontement va avoir lieu devant Laurent et Phil ! Deux d’entre eux vont pouvoir réintégrer l’aventure et le dernier sera définitivement éliminé.

Il s’agit d’une épreuve de dominos. Hugo remporte la victoire, suivi par Clémence. Clémentine est éliminée ! Elle en profite pour régler ses comptes au sujet de Coumba devant Phil et Laurent.

Pour la suite de la réunification, il faudra patienter jusqu’à mardi prochain !

Si vous avez manqué l’épisode 7 de Koh-Lanta du 12 octobre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 19 octobre pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, La Légende ».

