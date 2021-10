« Cauchemar en cuisine » du 13 octobre 2021 : ce soir direction Époye avec une grande nouveauté (vidéo)

5 ( 4 )



« Cauchemar en cuisine » du 13 octobre 2021. Nouvelle soirée « cauchemardesque » ce soir pour un restaurant en difficulté, enfin au début en tout cas. Un numéro inédit de « Cauchemar en cuisine » vous sera en effet proposé dès 21h05 sur la chaîne. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play.



« Cauchemar en cuisine » du 13 octobre 2021 : ce soir direction Époye

Cette semaine, c’est à Époye, dans la Marne, que Johan a fait appel au Chef Etchebest pour venir en aide au restaurant de son père Jean-Jacques, qui a repris cet établissement après une longue carrière dans la restauration collective. Mais depuis 2 ans, le chiffre d’affaires ne fait que baisser et, aujourd’hui, les dettes s’accumulent.

Que ce soit en cuisine ou en salle, le chef s’est vite rendu compte qu’il avait mis les pieds dans un joyeux bazar ! Accueil en jogging, produits surgelés, tension latente entre le père et son fils, Philippe Etchebest va devoir donner beaucoup d’énergie pour que Jean-Jacques et Johan ouvrent les yeux et affrontent leurs problèmes, sinon leur restaurant va fermer et leur famille exploser…



"Je l'ai déjà vu réchauffer des steaks au micro-ondes"

Quand un restaurateur cache sa véritable façon de travailler à Philippe Etchebest !

📺 #CauchemarEnCuisine, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/y6jXiXGN2k — M6 (@M6) October 11, 2021

Nouveauté : Philippe Etchebest n’est plus seul !

Attention, évènement ! Pour la 1re fois dans Cauchemar en Cuisine, Philippe Etchebest ne sera pas seul ! Pour le seconder et l’aider à sauver un nouveau restaurant, il a fait appel à Mallory Gabsi, jeune candidat talentueux de Top Chef saison 11. Le jeune Mallory va donc intégrer l’équipe de Cauchemar en Cuisine et aura la lourde tâche d’épauler le chef dans sa mission !

Juste après…

Dès 22h55, rediffusion de deux numéros :

– Sénas

– Notre-Dame-de-Vaulx

Le saviez-vous ?

« Cauchemar en cuisine » le mercredi c’est bientôt fini ! Dès le mois prochain, l’émission sera diffusée chaque vendredi soir à 21h05 en lieu et place de la traditionnelle série. Et la première c’est pour le 5 novembre !

