« Koh-Lanta, La Légende » : qui a été éliminé de l’épisode 9 ? (résumé + replay 26 octobre)

5 ( 3 )



Annonces





Koh-Lanta, La Légende, épisode 9 du mardi 26 octobre 2021 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Namadia au dernier conseil, l’ambiance est tendue sur lee camps ! Jade pleure son départ et ne veut plus entendre parler d’Alexandra !



Annonces



Annonces

Namadia rejoint Coumba sur l’île des bannis tandis que Laurent affirme qu’il veut éliminer trois têtes : Alexandra, Alix et Clémence. Et Clémence reconnait qu’en immunisant Alix lors du conseil, elle s’est tirée une balle dans le pied.



Annonces



Annonces



Annonces





Denis accueille Namadia et Coumba dans l’arène. C’est l’heure du duel, il leur annonce qu’un aventurier de l’île des bannis reviendra au moment de l’orientation ! Et c’est finalement Coumba qui remporte le duel, Namadia est donc définitivement éliminé de ce Koh-Lanta.

Le jeu de confort est annoncé avec l’arrivée de la cible avec arc et flèches. C’est l’heure de l’entrainement, Sam est ravi ! Tout le monde s’entraine et beaucoup font attention à ne pas dévoiler leur maîtrise…



Annonces





Place au confort. Denis leur présente la récompense : barbecue, pièce de boeuf, langouste, et des frites ! Et cerise sur le gateau, un coup de téléphone avec un proche.

Première salve remportée par Jade ! Elle décide de casser la flèche de Clémence. Deuxième salve remportée par Sam, il décide d’éliminer Alix. Troisième salve, Sam la remporte encore et il casse la flèche de Phil. Quatrième salve, Loïc la remporte et casse la flèche de Christelle. Cinquième salve, Ugo la remporte et casse la flèche d’Alexandra. Sixième salve, c’est Teheiura qui la remporte et casse la flèche de Jade. Septième salve, Sam la remporte et choisit de casser la flèche de Ugo. Huitième salve, encore Sam ! Il casse la flèche de Loïc. Neuvième salve, c’est Claude le meilleur et il casse la flèche de Laurent. Dixième salve, c’est Sam qui la remporte et il casse la flèche de Claude, qui le prend mal.

Place à la finale entre Teheiura et Sam. Et c’est Teheiura qui gagne ! Comme aux Fidji en 2020, Teheiura choisit de prendre Sam pour l’accompagner. Ils profitent du barbecue et des frites.

Sur le camps, on parle déjà stratégie et Clémence est clairement en danger.

Teheiura a le plaisir de pouvoir appeler sa femme et ses enfants. Sam appelle ensuite ses parents. Ils sont ravis et peuvent ensuite profiter d’une nuit avec matelas et moustiquaire.

La bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Denis leur annonce qu’il ne faut surtout pas perdre puisque celui qui finira dernier sera éliminé sur le champs ! C’est Hugo qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité. La dernière place se joue entre Alexandra et Christelle. Et c’est finalement Alexandra termine dernière et est éliminée.

Alexandra rejoint Coumba sur l’île des bannis.

Sur le camps, les discussions sur le conseil tournent toutes autour de Clémence et Alix. Et à l’issue du conseil, c’est Clémence qui est éliminée, avec deux votes de plus contre elle ! Elle donne son vote noir à Ugo.

Si vous avez manqué l’épisode 9 de Koh-Lanta du 26 octobre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 2 novembre pour suivre l’épisode 10 de « Koh-Lanta, La Légende ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés