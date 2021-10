« Koh-Lanta, La Légende » : qui sont les éliminés de l’épisode 8 ? (résumé + replay 19 octobre)

5 ( 1 )



Koh-Lanta, La Légende, épisode 8 du mardi 19 octobre 2021 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Clémentine lors du dernier duel des bannis dans l’arène, place à la suite de la réunification. Laurent et Phil, les ambassadeurs, doivent se mettre d’accord avec Hugo et Clémence sur l’identité de l’aventurier à éliminer !



Denis les informe qu’ils vont devoir se mettre d’accord à la majorité donc à 3 sur 4. Et s’ils n’y parviennent pas, il y aura tirage au sort entre Laurent et Phil.

La discussion commence, Laurent explique à Hugo et Clémence que les rouges sont en supériorité numérique et qu’ils s’entendent bien. Clémence fait part de l’ambiance chez les jaunes. Et ça tourne vite contre Coumba. Mais Laurent propose le nom de Christelle… Clémence n’est pas contre, Hugo non plus.



Une bouteille annonce aux jaunes qu’ils doivent se rendre sur le camps des rouges, où s’installera l’équipe réunifiée.



Les ambassadeurs continuent de discuter, Phil ne veut pas se mouiller mais Hugo et Laurent veulent qu’ils fassent le même choix tous les quatre.

Les ex-jaunes rejoignent les ex-rouges. Et l’ambiance est déjà très tendue ! Les ambassadeurs sont de retour, Sam remarque en voyant le bateau de loin qu’ils sont quatre. La tribu réunifiée découvre que Hugo et Clémence font toujours partie de l’aventure.

Place aux explications de Hugo et Clémence, puis des ambassadeurs. Laurent, Christelle et Hugo ont choisi de sortir Coumba, Phil a refusé de se prononcer.

Après tout ça, Laurent va parler avec Claude. Il veut qu’ils s’allient même si Claude regrette le départ de Coumba, qui était son alliée. Claude et Teheiura se sentent en danger, ils comptent bien chercher un collier d’immunité.

Coumba rejoint le camps du jury final, enfin c’est ce qu’elle pense ! Nouvelle surprise de ce Koh-Lanta : elle peut encore espérer revenir dans l’aventure !

La bouteille annonce l’épreuve d’immunité, il s’agit d’un grand classique : l’apnée sous l’échelle. Denis informe Hugo et Clémence qu’en cas de victoire, ils pourront donner leur amulette d’immunité ! Et celui qui va perdre aura un vote contre lui au conseil. Namadia est le moins bon, il a donc déjà un vote. Et la victoire est pour Clémence ! Elle peut donc décider de donner son amulette, ou pas. Denis informe les aventuriers qu’un collier d’immunité a été placé sur le camps réunifié.

C’est l’heure du conseil. Pas de collier d’immunité mais Clémence annonce qu’elle donne son amulette à Alix ! Et alors que les aventuriers avaient largement voté contre Alix, c’est finalement Namadia qui est éliminé ! Jade, en larmes, s’en prend violemment à Alexandra… Avant de partir, Namadia donne son vote noir à Laurent.

Si vous avez manqué l’épisode 8 de Koh-Lanta du 19 octobre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 26 octobre pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, La Légende ».

