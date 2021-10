« La France a un incroyable talent » du 20 octobre 2021 : les artistes de ce soir sur M6 !

0 ( 0 )



Annonces





« La France a un incroyable talent » du 20 octobre 2021. Seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision, « La France a un Incroyable Talent » revient ce soir dès 21h05 sur M6 pour le lancement de la 16ème saison inédite.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





À suivre également en streaming vidéo puis replay 6PLAY.

Pour une petite présentation de cette saison 16, vous pouvez cliquer ICI.

« La France a un incroyable talent » du 20 octobre 2021 : quels artistes ce soir

Au programme de cette première soirée d’auditions :



Annonces





Da Squad : Si tous les danseurs de Da Squad sont remarquables, c’est surtout l’histoire et le parcours d’Alan qui est admirable. Accidenté de la route, il a perdu sa petite amie, un ami et danseur de la troupe et la vue il y a 2 ans et demie. Accompagné de ses camarades de la troupe, il a retrouvé goût à la discipline et continue de danser comme au premier jour. C’est pour rendre hommage à leurs amis disparus que les Da Squad ont décidé de se présenter devant le jury, une leçon de courage et de résilience.

Megabozeur : Influencé par le rap, la soul et le reggae, Megabozeur souhaite proposer un nouveau style musical et sortir des cases. Jeune homme sensible, mal dans sa peau et encore amateur dans sa discipline, il aime avant tout être sur scène où il peut s’exprimer comme il le souhaite. Ce soir, il réinterpréta un classique de la chanson française, cette prestation osée parviendra-t-elle à séduire nos deux chanteuses ?

World Taekwondo Demonstration Team : Venus de Corée et de France, les membres de la World Taekwondo Demonstration Team proposeront un numéro jamais vu sur la scène de La France a un incroyable talent, loin des prestations d’arts martiaux déjà vues dans les saisons précédentes.

Bridget : Si Téo Lavabo avait une mère spirituelle, ce serait sans doute Bridget ! Chanteuse et danseuse, elle interprétera un titre de sa composition. Parviendra-t-elle, elle aussi, à se qualifier pour l’étape suivante et à séduire notre impitoyable jury ?

Ramon : Australien de 38 ans et vivant en France depuis peu, Ramon proposera un numéro inédit de roue de la mort. Installés exceptionnellement en extérieur pour cette prestation, le jury et le public découvriront cette discipline extrêmement dangereuse. Le circassien alternera figures sur et à l’intérieur de la roue pour notre plus grand frisson !

Alexandre : C’est un jour par hasard qu’Alexandre a décidé de poser des objets sur son menton pour voir ce dont il était capable. Aujourd’hui, il en a fait une véritable discipline et tentera de séduire public et jury en enchaînant les objets lourds. Alors, seront-ils bluffés par cette discipline inédite dans La France a un incroyable talent ?

Matéo : Étudiant en école d’art d’une vingtaine d’années, Matéo est un jeune homme sensible et à fleur de peau. Entre danse, poésie et grâce, il tentera de réinventer le diabolo qui avait jusque là une image ringarde et poussiéreuse. Le jury se laissera-t-il emporter par l’univers singulier de Matéo ?

Graines de Joie : Ancien couple à la vie, Virginie et Armel se produisent toujours ensemble sur scène pour semer et disperser de la joie à leurs auditoires. Ils nous proposeront d’ouvrir nos chakras le temps d’un numéro. Alors, nos jurés se détendront-ils et accepteront-ils de les voir poursuivre l’aventure ?

Pour en voir plus, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Rendez-vous ce soir sur M6 à partir de 21h05 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note

Liens sponsorisés