« La dernière partie » avec Franck Dubosc et Guy Marchand : le 8 novembre 2021 sur TF1

4.9 ( 8 )



Annonces





« La dernière partie » avec Franck Dubosc, Guy Marchand et Macha Méril.., une comédie intime et dramatique où amour, maladie et orgueil s’entremêlent. À voir sans faute le lundi 8 novembre 2021 sur TF1 et MYTF1.fr



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La dernière partie » : résumé

Christophe Maquet va recevoir la Légion d’Honneur. Une véritable consécration pour cet avocat, fils d’ouvrier, avide de reconnaissance. Même Claire, son ex-femme, est heureuse pour lui alors que la nouvelle laisse leur fils Arthur indifférent. Mais Christophe apprend que son père, gravement malade et extrêmement diminué, avec qui il est brouillé depuis des années, a décidé d’organiser «son départ» le jour même de sa cérémonie. Bouleversé par la nouvelle mais soupçonnant son père de lui voler sciemment son jour de gloire, Christophe décide de passer trois jours avec lui à Sète pour tenter une ultime réconciliation.

Au casting

Franck Dubosc (Christophe), Macha Méril (Louise), Hélèna Noguerra (Valentine), Bruno Solo (Jean-Phi), Timon Kapps (Arthur), Jean-Marie Winling (Maurice), Jean-Luc Peyri (Le gérant), Marie Guillard (La médecin), Stéphanie Fresse (L’infirmière)…

Noter cet article

Annonces



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés