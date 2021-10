« L’absente » du 4 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir (final)

5 ( 4 )

« L’absente » du lundi 4 octobre 2021. Ce soir sur France 2 suite et fin de votre mini-série « L’absente » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV



« L’absente » : piqûre de rappel

Une route déserte au bord de la mer dans les environs de Dunkerque. Une jeune fille fuit un poids-lourd qui la poursuit dans la nuit… Dans sa course, elle est percutée de plein fouet par une voiture… Quand elle se réveille à l’hôpital, elle ne sait plus qui elle est, ni ce qui lui est arrivé. Pourtant, tous ici la reconnaissent. C’est Marina, une petite fille de dix ans enlevée un jour d’hiver sur le bord d’une route ! C’était il y a onze ans. Onze ans que la police la recherche sans succès.

Mais qui est réellement cette inconnue ?… Est-ce bien la petite Marina ?

Si oui, où était-elle pendant onze ans — et que lui est-il arrivé ?

C’est la terrible question que se pose la famille Masson qui vit avec le fantôme de l’absente, sans avoir jamais su ce qui était arrivé à leur fille, à leur sœur, leur filleule…



« L’absente » du 4 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir

ÉPISODE 6

Laurent retrouve dans le coffre secret d’Ivan Claes une serviette tachée de sang et le bracelet de Marina. Il les confie à Paul pour des analyses mais celui-ci s’empresse de les brûler. L’ayant entrainé dans une forêt isolée, Laurent menace Paul de lui tirer une balle dans la tempe s’il n’avoue pas où il a enterré sa fille.

Mais Paul n’est pas le coupable. Il cherchait seulement à protéger son fils Jonathan. C’est lui qui a tué Marina.

Hélène est quittée par son fiancé, Sully, membre de son groupe de parents d’enfants disparus. Sully a compris qu’Hélène ne partagerait jamais son amour et il préfère partir.

Paul va avertir son fils Jonathan qu’il doit s’enfuir de toute urgence car Laurent le cherche pour le tuer. Jonathan crie son innocence et refuse de fuir.

ÉPISODE 7

Alex reçoit la visite de sa vraie mère, Sylvie, qui l’avait abandonnée sans un mot alors qu’elle était toute petite.

Laurent a retrouvé l’assassin de sa fille. Il le transporte sur son bateau et rejoint la pleine mer pour le torturer. Lorsqu’il retire la cagoule qui cache le visage de l’homme qui sanglote, nous reconnaissons Sully, l’ami d’Hélène. Laurent le torture toute la nuit pour lui faire avouer la vérité. Il est un malade, un pédophile, il a violé et tué la petite Marina il y a onze ans.

Alex se rend à l’hôtel de Jonathan pour lui déclarer son amour et veut faire l’amour avec lui, mais Jonathan est furieux de tous les mensonges d’Alex et la rejette.

Hélène découvre qu’Eléonore a fugué avec Maël. Son grand frère Loïc et Alex parviennent à retrouver Eléonore et la ramènent à la maison. Victoire comprend que c’est Sully qui a été enlevé par Laurent. Laurent, à bout de nerfs, finit par tuer Sully. Victoire fonce sur le bateau des garde-côtes mais elle ne retrouve pas le bateau de Laurent.

ÉPISODE 8

Arrêté par Victoire après son retour au port, Laurent nie avoir tué Sully. Il est parti pêcher et du sang de poisson masque toute trace qu’aurait pu retrouver la police. Pourtant Victoire est convaincue qu’il a accompli sa vengeance et va tout faire pour le prouver.

Hélène révèle à Alex qu’elle a compris depuis un moment qu’elle n’était pas Marina. Alex hésite à rejoindre sa vraie mère Sylvie mais Hélène lui demande de ne pas partir. Marina ne se rend pas au rendez-vous avec Sylvie.

Selma ne veut pas que son fils grandisse sans père et accepte que Laurent revienne. Alex avoue à la presse qu’elle n’est pas Marina et qu’elle a volé la place d’une enfant disparue. Selma demande à Laurent d’aller se dénoncer car ils ne pourront jamais vivre avec ce mensonge. Victoire l’attendait. Laurent est emprisonné.

« L’absente » tire sa révérence ce soir dès 21h05 sur France 2.

