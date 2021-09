« L’absente » du 27 septembre 2021 : vos épisodes de ce soir

4.6 ( 9 )



« L'absente » du lundi 27 septembre 2021. Ce soir sur France 2 suite de votre mini-série « L'absente » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne



« L’absente » : l’histoire

Une route déserte au bord de la mer dans les environs de Dunkerque. Une jeune fille fuit un poids-lourd qui la poursuit dans la nuit… Dans sa course, elle est percutée de plein fouet par une voiture… Quand elle se réveille à l’hôpital, elle ne sait plus qui elle est, ni ce qui lui est arrivé. Pourtant, tous ici la reconnaissent. C’est Marina, une petite fille de dix ans enlevée un jour d’hiver sur le bord d’une route ! C’était il y a onze ans. Onze ans que la police la recherche sans succès.

Mais qui est réellement cette inconnue ?… Est-ce bien la petite Marina ?

Si oui, où était-elle pendant onze ans — et que lui est-il arrivé ?

C’est la terrible question que se pose la famille Masson qui vit avec le fantôme de l’absente, sans avoir jamais su ce qui était arrivé à leur fille, à leur sœur, leur filleule…



« L’absente » du 27 septembre 2021 : vos deux épisodes de ce soir

ÉPISODE 3

Alex/Marina découvre le bonheur d’avoir une famille et une mère aimante, ce qui rend sa petite sœur Eléonore très jalouse. Elle prend la décision de devenir définitivement Marina et donne une grande interview à la télévision.

Elle rompt avec son ami de galère, Maël, non sans lui avoir donné toute la cagnotte récoltée pour elle par sa mère. Mais elle découvre que Laurent la soupçonne de mentir et a lancé en secret un autre test ADN.

Grâce au petit fantôme de Marina, Laurent trouve la preuve que Marina est bien morte, et son meurtrier toujours dans la nature. Mais Victoire n’y croit pas. Laurent confie à Selma qu’il va se lancer seul sur la piste de l’assassin de sa fille.

ÉPISODE 4

Un mystérieux correspondant contacte Alex/Marina et la menace : il connaît son identité et il la dénoncera à la police si elle ne fait pas tout ce qu’il lui dit.

Tandis que Laurent et Hélène se rapprochent de plus en plus et finissent par refaire l’amour, Jonathan et Alex/Marina tombent amoureux. Quant à Eléonore, elle présente son nouveau flirt à sa famille : il s’agit de Maël, qui lui a caché son identité ! Alex/Marina est effarée.

Victoire découvre que Laurent Masson avait raison : Ivan Claes est bien innocent et l’assassin de la petite Marina les manipule dans l’ombre, tout proche d’eux.

Laurent confronte Alex/Marina sur ses mensonges. Désormais ils vont enquêter ensemble car il a un moyen pour retrouver celui qui a tué sa fille : c’est elle !

ÉPISODE 5

Hélène avoue à Laurent et à Alex/Marina qu’au moment de la disparition de Marina, elle avait un amant. Parce qu’elle les avait surpris, la petite fille avait fugué et s’était fait enlever. Hélène avoue à Alex/Marina qu’elle était incroyablement jalouse de sa complicité avec Laurent et que la mère et la fille avaient une relation très difficile.

Jonathan et Alex/Marina sont de plus en plus amoureux.

Laurent avoue à Selma qu’il l’a trompée avec Hélène et celle-ci le met à la porte.

Victoire ne lâche pas Laurent d’une semelle car elle sait qu’il veut se faire justice lui-même. L’assassin de Marina joue avec la police depuis le début pour orienter les soupçons vers Ivan Claes. Horrifiée, Victoire découvre que cet homme qui les manipule n’est autre que Paul, le meilleur ami de Laurent.

« L’absente » fait son retour ce soir dès 21h05 sur France 2.

