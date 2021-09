« L’absente » : histoire et interprètes de la série de France 2, ce soir (lundi 20 septembre 2021)

4.4 ( 7 )

« L’absente » est le titre d’une nouvelle mini-série de 8 x 52 min qui sera diffusée à compter de ce soir, lundi 20 septembre 2021, sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV



« L’absente » : l’histoire

Une route déserte au bord de la mer dans les environs de Dunkerque. Une jeune fille fuit un poids-lourd qui la poursuit dans la nuit… Dans sa course, elle est percutée de plein fouet par une voiture… Quand elle se réveille à l’hôpital, elle ne sait plus qui elle est, ni ce qui lui est arrivé. Pourtant, tous ici la reconnaissent. C’est Marina, une petite fille de dix ans enlevée un jour d’hiver sur le bord d’une route ! C’était il y a onze ans. Onze ans que la police la recherche sans succès.

Mais qui est réellement cette inconnue ?…

Est-ce bien la petite Marina ?

Si oui, où était-elle pendant onze ans — et que lui est-il arrivé ?

C’est la terrible question que se pose la famille Masson qui vit avec le fantôme de l’absente, sans avoir jamais su ce qui était arrivé à leur fille, à leur sœur, leur filleule…



Interprètes, casting

Thibault de Montalembert (Laurent Masson), Clotilde Courau (Hélène Masson), Olivier Rabourdin (Paul), Marie Denarnaud (la commissaire Victoire Eberhart), Salomé Dewaels (Alex), Lionel Erdogan (Loïc Masson), Laëtitia Eïdo (Selma Masson), Pascal Rénéric (Sully), Fantine Harduin (Éléonore Masson), Manuel Severi (Jonathan), Cédric Le Maoût (Max)…

Les épisodes de ce soir

ÉPISODE 1

Une jeune fille de 21 ans, affolée, court sur une route la nuit et se fait renverser par une voiture. Lorsqu’elle se réveille à l’hôpital, les policiers reconnaissent, effarés, la petite Marina Masson, disparue onze ans plus tôt.

Ses parents, séparés depuis le drame, accourent. Son père Laurent a refait sa vie avec une femme plus jeune, Selma, avec qui il a un fils de 5 ans. Mais il est souvent visité par le fantôme de Marina. Sa mère, Hélène, consacre tout son temps à son association pour les enfants disparus, délaissant leur grand fils Loïc et leur adolescente, Eléonore.

La Commissaire Victoire Eberhart, enceinte de huit mois, débarque au Commissariat de Dunkerque pour enquêter sur l’enlèvement de Marina. La jeune fille est amnésique, elle n’a aucun souvenir, ni de sa famille, ni de sa captivité. Les résultats ADN sur Marina tombent : positifs ! Elle est bien la fille de Laurent et Hélène.

On retrouve le cadavre d’Ivan Claes, l’homme qui avait été soupçonné à l’époque de l’enlèvement de Marina.

ÉPISODE 2

Victoire pense que l’homme assassiné, Ivan Claes, est bien celui qui a enlevé Marina.

Marina rencontre en cachette un jeune homme mystérieux, Maël, avec qui elle planifie de s’enfuir.

Laurent se rapproche de son ancienne famille, Hélène et leurs trois enfants réunis, délaissant Selma, sa jeune compagne, et leur fils, le petit Liam.

Paul, le meilleur ami de Laurent, lieutenant sous les ordres de Victoire, découvre une carte d’identité dans un blouson perdu par Marina sur la route. Elle est une usurpatrice qui se prénomme Alexandra Martinez, c’est une enfant de la DDASS. Paul revoit son fils Jonathan, devenu un jeune cadre ambitieux et méprisant vis à vis de son père. Jonathan retrouve Alex/Marina avec émotion car ils étaient très proches avant sa disparition.

« L’absente » à découvrir sans faute ce soir dès 21h05 sur France 2.

