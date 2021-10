« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 7 octobre 2021 : après les deux épreuves de ce soir, déjà 6 éliminés !

4.3 ( 6 )



« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 7 octobre 2021. Amateurs de pâtisseries, vous allez pouvoir vous régaler ! « Le Meilleur Pâtissier est de retour ce soir sur M6 pour une 10ème saison inédite. Une saison anniversaire qui va débuter d’une manière quelque peu différente.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et comme toujours en streaming vidéo puis en replay sur 6PLAY.

Pour cet anniversaire de l’émission la plus réconfortante du PAF, beaucoup de nouveautés : l’arrivée de Marie Portolano, une nouvelle phase de sélection, de nouvelles épreuves, des guests comme Louane ou Julien Doré mais toujours l’inamovible duo composé de Mercotte et Cyril Lignac.



Un voyage au pays de la gourmandise qui conduira les pâtissiers amateurs jusqu’au passage secret de la tente, les menant à l’incroyable théâtre du Meilleur Pâtissier.

Cette 10e promotion devra rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française !

« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 7 octobre 2021 : déjà 6 éliminés ce soir

Et on peut dire que cette saison 10 va démarrer sur les chapeaux de roues ! Si 20 pâtissiers amateurs vont s’affronter dans le but d’obtenir leur ticket d’entrée pour la tente du Meilleur Pâtissier, seuls 14 d’entre-eux pourront réellement le faire.

En clair, et pour faire court, 6 candidats seront éliminés au terme de ce premier rendez-vous de la saison.

Les épreuves de ce soir

Pour les départager, Cyril et Mercotte ont préparé deux épreuves qui vont se dérouler dans le parc du château. À l’issue de ces épreuves, seuls les 14 meilleurs d’entre eux seront donc sélectionnés et pourront intégrer le temple de la gourmandise ! Les autres seront déjà priés de rendre leur tablier.

– Le défi de Cyril : La tarte d’identitéNotre nouvelle promotion de pâtissiers aura 2 heures pour réaliser un dessert aussi classique que technique : la tarte ! Mais cette tarte devra être une véritable tarte d’identité, qui mettra en avant leur principal trait de caractère, leur région ou même leur passion. Notre jury devra découvrir leur univers en un clin d’œil ! À l’issue de ce défi, Cyril et Mercotte établiront chacun leur top 3 ! Ces pâtissiers seront directement qualifiés et n’auront pas à disputer la seconde épreuve !

– Puis, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs devront réaliser, sous la forme d’un gâteau, l’objet fétiche qu’ils mettraient dans leur valise pour accéder à la tente du Meilleur Pâtissier ! Une photo, un doudou, une spatule… nos pâtissiers vont devoir dévoiler cet objet qui leur est cher et dont ils ne peuvent se séparer !

Alors, quels seront les 14 pâtissiers amateurs qui feront leur entrée dans la grande tente du Meilleur Pâtissier ? Qui seront les 6 premiers éliminés ?

