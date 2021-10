« Belgique – France » en direct, live et streaming ce soir sur TF1 et MYTF1 (score en temps réel et résultat final)

4.5 ( 8 )



Annonces





« Belgique – France » aura des airs de revanche ce soir. Les Bleus de Didier Deschamps sont en demi-finale de la Ligue des Nations et rencontreront leurs meilleurs ennemis : les diables rouges ! L’objectif c’est bien sûr de décrocher une place en finale mais aussi de faire oublier les résultats très décevants de l’Euro 2020.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Belgique – France » en direct, live et streaming ce soir sur TF1 et MYTF1

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi à 20h45 en direct de l’Allianz Stadium de Turin.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)



Annonces





Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> Belgique : 0

>>> France : 0

Vidéo

En attendant le match, voici quelques images de l’arrivée des Bleus à Turin

Alors, après avoir déçu leurs supporters, les bleus de Didier Deschamps vont-il enfin renouer avec le succès et enchanter leurs supporters ? Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 20h35 sur TF1 pour « Belgique – France » .

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés