« Les 12 coups de midi » : les éliminations s’enchaînent… Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?. Et si nous faisions un petit point sur les « Les 12 coups de midi » de TF1 ? Il faut dire qu’il s’est passé pas mal de choses en quelques jours. Valse des maîtres de midi, nouvelle étoile mystérieuse et donc nouveaux indices…



« Les 12 coups de midi » : les éliminations s’enchaînent…

Et on commence par les éliminations qui se sont enchaînées ces derniers temps. Après celle de Bruno le 5 octobre dernier, 3 maîtres de midi se sont succédés. Loris, Amélie et désormais Killian.

– Loris a été éliminé en milieu de semaine avec 94.596 € de gains et de cadeaux (un montant important grâce à l’étole mystérieuse qu’il a trouvé)

– Amélie a été éliminée hier avec 10.500 € dans sa cagnotte



– Killian est le nouveau champion mais n’a pour l’instant que 150 € dans sa cagnotte.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est le grand flou ! Les indices sont les suivants :

– un décor méditerranéen

– un baril de couleur jaune

– une vache

– un plat sous cloche tenu par un serveur

Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Et alors plusieurs noms circulent, sachez qu’il ne s’agit pas de : Bixente Lizarazu, Soprano, Jul, Fernandel, Kad Merad, Fabienne Carat, Patrick Bosso, Daniel Auteuil, Benoît Magimel, Jean Dujardin, Gérard Depardieu, Samy Naceri, Louis de Funès, Michel Galabru, Patrick Timsit.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

