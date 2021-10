Demain nous appartient spoilers : Victoire amoureuse, Raphaëlle surprend Chloé et Alex, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 octobre)

5 ( 1 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 25 au 29 octobre 2021 – Le week-end commence et comme tous les samedis, si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va être mouvementée pour Anna.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, elle trompe Karim avec Jim et ce dernier se retrouve mêlé dans une affaire sordide… Anna va même se retrouver soupçonnée par la police ! Et avec Karim, c’est la rupture ! A l’hôpital, Anna est en charge d’une thérapie de couple qui tourne mal.

De son côté, Chloé trompe Xavier avec Alex ! Mais après Judith qui les surprend, c’est Raphaëlle qui découvre leur relation ! Va-t-elle tout dire à Xavier ?



Annonces





Quant à Roxane et Sara, elles prennent une grande décision : elles vont se marier !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 25 au 29 octobre 2021

Lundi 25 octobre (épisode 1042) : Des tensions se font sentir entre Karim et Anna. A l’hôpital, la jeune femme reçoit une nouvelle patiente pour une thérapie de couple. Noa est perdu : Judith fait de son mieux pour le réconforter, mais ce n’est pas facile. Christelle et Sylvain se disputent pour savoir comment dépenser leur nouvelle fortune.

Mardi 26 octobre (épisode 1043) : Chloé réconforte sa sœur, qui a le cœur brisé. Mais Anna n’est pas au bout de ses peines : une nouvelle surprise l’attend à l’hôpital… Chloé et Alex sont bien décidés à renouer, mais leurs tentatives pour se voir semblent toutes vouées à l’échec. Sara fait son possible pour que Roxane surmonte son traumatisme.

Mercredi 27 octobre (épisode 1044) : La thérapie de couple menée par Anna tourne à la catastrophe : des secrets éclatent au grand jour. Sylvain continue de mener Christelle en bateau. Roxane et Sara annoncent une bonne nouvelle à leurs collègues.

Jeudi 28 octobre (épisode 104>5) : La patiente d’Anna semble en très mauvaise posture tandis que le rival de Karim est de plus en plus obsédé par la jeune femme. Alex et Chloé se font surprendre par Raphaëlle. Victoire se confie à Samuel : depuis son opération, elle a perdu confiance en elle.

Vendredi 29 octobre (épisode 1046) : L’amant d’Anna semble impliqué dans une affaire sordide. La jeune femme est à son tour suspectée par la police sétoise. Victoire a un rendez-vous avec un homme, Benjamin, qu’elle recroise ensuite dans des circonstances bien différentes. Jahia et Jordan règlent enfin leurs différends.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 25 au 29 octobre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés