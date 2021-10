« Les comiques préférés des Français » du 16 octobre 2021 : les invités et artistes de la spéciale « 50 ans d’humour « 

5 ( 4 )



« Les comiques préférés des Français » du 16 octobre 2021. Ce soir sur France 2 nouveau numéro de votre divertissement « Les comiques préférés des Français » avec Laurence Boccolini ! Rendez-vous 21h05 sur la chaîne et comme toujours sur France.TV.



Pour son premier « prime » de la rentrée, Laurence Boccolini convie les téléspectateurs de France 2 à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français afin de célébrer ensemble 50 ans d’humour d’hier et aujourd’hui.

« Les comiques préférés des Français » du 16 octobre 2021 : artistes, invités

Depuis La Seine Musicale, Laurence Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d’aujourd’hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés, de Michel Serrault & Jean Poiret à Florence Foresti en passant par Valérie Lemercier, Dany Boon ou Les Nuls, l’occasion de revoir des images de leurs sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur 50 ans.

LES CHEVALIERS DU FIEL, ELODIE POUX, BOODER, PIERRE PALMADE, ANNE ROUMANOFF, MAXIME GASTEUIL, CARTMAN, ROLAND MAGDANE, GIROUD ET STOTZ, OLIVIER DE BENOIST, TOM VILLA, SANDRINE ALEXI, TONY SAINT-LAURENT



Deux heures d’humour pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d’humour avec les plus grands comiques d’hier et aujourd’hui. Une émission pour rire sans modération !

