« Open range » de et avec Kevin Costner : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (vendredi 8 octobre 2021)

« Open range » de et avec Kevin Costner c’est ce soir, vendredi 8 octobre 2021, à partir de 21h05 sur France 3 et en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



« Open range » : l’histoire

Boss Spearman, Charley Waite, Mose Harrison et Button mènent leurs troupeaux à travers les vastes plaines de l’Ouest. Les quatre hommes partagent une amitié basée sur un solide code d’honneur. Leur migration les conduit à Harmonville, un patelin sous la férule d’un shérif corrompu et d’un rancher tyrannique.

Boss et Charley se trouvent irrémédiablement entraînés vers une confrontation avec les dirigeants de la petite ville pour protéger la liberté et les valeurs rattachées à leur style de vie d’une autre époque. Dans la tourmente, la vie de Charley est bouleversée par sa rencontre avec Sue Barlow, une femme superbe et chaleureuse qui séduit à la fois son coeur et son esprit…

Interprètes

Au casting du film…

Robert Duvall

Kevin Costner

Michael Gambon

Annette Bening

Diego Luna

Abraham Benrubi

Kim Coates

…



Le saviez-vous ?

– Ce film n’est autre que l’adaptation du roman « The Open Range Men » de Lauran Paine.

– Contre toute attente, le tournage du film s’est entièrement déroulé au Canada

Un western épique, flamboyant et humaniste avec et de Kevin Costner🤠 « Open range », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/MlxKW1SSH6 — France 3 (@France3tv) October 7, 2021

Un western épique, flamboyant et humaniste c’est ça « Open range ». Et c’est ce soir sur France 3.

