« Rémi sans famille », « Ad Astra » ou « Miss Peregrine et les enfants particuliers » ? Vos 3 films inédits de ce soir (dimanche 31 octobre)

5 ( 4 )



Publicité





« Rémi sans famille », « Ad Astra » ou « Miss Peregrine et les enfants particuliers ? En ce dimanche 31 octobre 2021, 3 films inédits à la télé diffusés sur TF1, France 2 et M6.











Publicité





« Rémi sans famille » sur TF1

« Rémi sans famille », adaptation du célèbre roman d’Hector Malot, retrace les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.

Avec : Daniel Auteuil (Vitalis), Virginie Ledoyen (Madame Harper), Ludivine Sagnier (Madame Barberin), Jacques Perrin (Rémi, âgé)

L’histoire :



Publicité





Agé de 10 ans, le jeune Rémi, orphelin, est séparé de sa mère adoptive, la bienveillante madame Barberin. Il est confié à Vitalis, un musicien ambulant. Entouré de ses nouveaux et fidèles amis, le chien Capi et le singe Joli-Cœur, le petit saltimbanque débute alors un long voyage musical à travers la France qui va le mener à découvrir ses origines.

« Ad Astra » sur France 2

Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler et Donald Sutherland

L’histoire :

L’astronaute Roy McBride (Brad Pitt) s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

« Miss Peregrine et les enfants particuliers » sur M6

Avec Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell, Allison Janney, Terence Stamp, Rupert Everett, Judi Dench et Samuel L. Jackson

L’histoire :

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers.

Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs … et leurs puissants ennemis.

Finalement, Jacob découvre que seule sa propre « particularité » peut sauver ses nouveaux amis.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés