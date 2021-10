Un si grand soleil en avance : Clément et Janet s’expliquent (résumé + vidéo épisode n°762 du 28 octobre 2021)

5 ( 4 )



Un si grand soleil du 29 octobre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – L’heure est à la réconciliation ce soir entre Clément et Janet dans « Un si grand soleil ». En effet, même si Clément a planté Janet pour leur mariage, il a de bonnes raisons et Janet comprend.





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 762

Janet attend chez elle, bouleversée… Clément rentre et lui présente ses excuses pour son absence pour leur mariage. Clément lui explique ce qui s’est passé : il a retrouvé Claudine inconsciente dans le coffre de la voiture de Tristan et celui-ci a été arrêté par la police ! Janet se montre compréhensive et prend Clément dans ses bras.



Alix, elle, s’accroche à Ludo qui veut tout abandonner pour Noémie pendant que Claudine évite de justesse le pire.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

