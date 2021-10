Un si grand soleil en avance : la femme de Clément débarque (résumé + vidéo épisode n°748 du 8 octobre 2021)

5 ( 6 )



Un si grand soleil du 8 octobre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Clément a demandé Janet en mariage cette semaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », son passé le rattrape et pourrait bien lui poser quelques problèmes…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 748

Si Clément a confié à Janet que le directeur de l’opéra de Montpellier n’était autre que l’amant de sa femme quand ils se sont séparés, il a oublié de lui préciser qu’il était toujours marié ! En effet, l’ex de Clément, qui s’appelle toujours Claudine Becker et est avocate, débarque…



Et tandis qu’Eliott se retrouve dans une galère financière, Gaspard cherche des solutions pour trouver de l’argent. Quant à Cécile, elle s’apprête à mettre en examen un premier suspect pour l’assassinat de Laurent Viel.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 8 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

