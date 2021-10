Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 octobre 2021

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 octobre 2021 – Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir un aperçu de ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Becker va être dans la tourmente à cause du retour dans sa vie de son ex-femme, Claudine. Et on peut dire que ça va poser problème pour son futur mariage avec Janet…

Quant à Anissa, elle est perdue et entre Antonin et Charles, son coeur balance. Mai Charles n’a plus envie de devoir la partager.



Et Eliott réussit à convaincre Alicia de l’aider dans son infiltration.

Lundi 18 octobre 2021, épisode 754 : Alors que Claudine triomphe sur le plan professionnel, Becker ne peut s’empêcher de le prendre comme une humiliation personnelle. De son côté, Eliott oblige Alicia à se compromettre pour éviter des ennuis à Gaspard.

Mardi 19 octobre 2021, épisode 755 : Tandis que la tension croissante pousse Becker et Claudine à la faute, Mo découvre qu’Inès a pris une décision radicale concernant ses études. Quant à Anissa, elle est plus que jamais prisonnière de ses sentiments.

Mercredi 20 octobre 2021, épisode 756 : Alors que Becker regrette d’avoir mis son futur mariage en danger, Manu suit une nouvelle piste dans l’enquête sur la mort de Viel. Pendant ce temps, Alicia rejoint Eliott en infiltration et marque des points…

Jeudi 21 octobre 2021, épisode 757 : Tandis que Becker hésite à parler à Janet au risque de tout perdre, Manu tient un nouveau suspect qui semble cacher la vérité. De son côté, Eliott fait une proposition intéressée à Alicia qui hésite à accepter…

Vendredi 22 octobre 2021, épisode 758 Alors que Becker échafaude une nouvelle théorie quant au meurtre de l’opéra, Claudine se rapproche de plus en plus de sa famille. Parallèlement, Charles ne supporte plus de partager la femme qu’il aime avec un autre…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 4 au 8 octobre 2021 en cliquant ICI du 11 au 15 octobre 2021 en cliquant ICI

