Un si grand soleil spoiler : Clément et Janet se disputent, ce qui vous attend vendredi 15 octobre (épisode n°753 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé et vidéo à l’avance – Avec le retour de Claudine, ça devient tendu entre Clément et Janet dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et dans l’épisode 753 qui sera diffusé demain soir sur France 2, on peut déjà vous dire que ça va tourner en dispute !



En effet, Janet confie à Clément qu’elle a mal dormi et il l’interroge…



Janet doit alors lui avouer qu’elle est allé voir Claudine la veille et Clément le prend clairement comme un manque de confiance. Il s’emporte et s’en va en lui laissant le cadeau qu’il avait prévu de lui offrir…

Un si grand soleil spoiler c’est tendu entre Clément et Janet

