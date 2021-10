4.2 ( 5 )



« Kursk » avec Matthias Schoenaerts et Léa Seydoux : ce soir sur France 3 (vendredi 15 octobre 2021). C’est inédit en clair et c’est ce soir que ça se passe. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV



C’est l’une des plus grandes catastrophes navales subies par la Russie, une tragédie qui a coûté la vie à 118 personnes. Au centre de ce long-métrage de Thomas Vinterberg, le naufrage du sous-marin Koursk est encore aujourd’hui un traumatisme pour le pays… Et l’objet de multiples spéculations.

« Kursk » : en quelques lignes

Inspiré de faits réels et basé sur le livre d’enquête de l’historien Robert Moore, le film raconte la tragédie du sous-marin nucléaire russe K-141 Kursk. Le 12 août 2000, en pleine mer de Barents, il s’apprête à lancer une torpille d’entraînement dans le cadre d’un vaste exercice visant à démontrer la puissance de la flotte russe. Mais un grave problème technique déclenche l’explosion de la torpille alors qu’elle est encore dans la salle des munitions. Cette explosion en entraîne une autre, beaucoup plus forte, qui détruit une bonne moitié du submersible. Sur les 118 officiers, seuls 23 survivants parviennent à se réfugier à l’arrière du sous-marin, en espérant la venue des secours.

Cette longue attente des secours et la détresse des familles des marins se heurtent à une bureaucratie muselée et hermétique qui, par son manque de réactivité et son refus d’être aidée par d’autres pays, va compromettre la survie des marins. Ils périssent dans ce cercueil de fer, asphyxiés au monoxyde de carbone. Leur calvaire aura duré 5 jours. Plus d’un an après le naufrage, le Kursk est renfloué puis ramené à terre, le 8 octobre 2001.



Un drame qui a bouleversé le monde… 🎬 « Kursk » avec Matthias Schoenaerts et Léa Seydoux, c'est vendredi à 21.05 pic.twitter.com/KbNgUAC2ur — France 3 (@France3tv) October 12, 2021

Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux et Colin Firth sont à l’affiche de cette production qui balance entre réalité et fiction.

