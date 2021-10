Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 octobre 2021

4.6 ( 11 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 29 octobre 2021 – Alors que le week-end se termine, comme tous les dimanches soirs, on propose aux accros à la série quotidienne « Un si grand soleil » les plus impatients de découvrir un aperçu de ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Ludo va enfin faire une belle rencontre et tomber à nouveau amoureux !

De son côté, Claudine, l’ex de Becker, continue de semer la pagaille. Elle fait un cadeau démesuré à Enzo. Quant à Eliott, il s’est fait duper par Alicia. Elle tient sa vengeance et Eliott va tout perdre.



Lundi 25 octobre 2021, épisode 759 : Tandis que Becker perd ses nerfs face Tristan qui le prend de haut, Claudine fait un cadeau inconsidéré à Enzo, ce qui provoque des tensions dans la famille. Quant à Eliott, il réalise qu’il s’est fait duper et qu’il est sur le point de tout perdre…

Mardi 26 octobre 2021, épisode 760 : Tandis que Becker paie cash les conséquences de son entêtement, Claudine est furieuse à cause de ce qu’a fait Tristan. De son côté, Ludo fait une nouvelle rencontre et tombe à nouveau amoureux.

Mercredi 27 octobre 2021, épisode 761 : à venir

Jeudi 28 octobre 2021, épisode 762 : à venir

Vendredi 29 octobre 2021, épisode 763 à venir

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 11 au 15 octobre 2021 en cliquant ICI

du 18 au 22 octobre 2021 en cliquant ICI

