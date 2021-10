Audiences TV prime 2 octobre 2021 : « Meurtres à Mulhouse » leader, « The Voice All-Stars » puissant sur cibles

4.2 ( 5 )



Audiences TV prime 2 octobre 2021. Hier soir victoire de France 3 dans la course à l’audimat de ce premier samedi du mois d’octobre avec le téléfilm inédit « Meurtres à Mulhouse » porté par Mélanie Maudran et François-David Cardonnel.



Verdict : 4.83 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 24.4% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Audiences TV prime 2 octobre 2021 : les autres chaînes

Sur TF1 « The Voice All-Stars » n’a pas démérité : 3.74 millions de fidèles pour 21.7% de part de marché mais une très nette domination sur cibles, notamment le public jeune et féminin avec par exemple 30% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 47% sur les 15-24 ans.



France 2 fait enfin mieux le samedi soir. Après l’échec retentissant de « The Artis », la chaîne proposait un numéro inédit de ses « Grosses Têtes ». Les invités de Laurent Ruquier ont amusé 1.63 million de personnes soit 9% des téléspectateurs.

Le « Dr Harrow » n’a pas fait de miracles avec 1.41 million de fans seulement pour les deux premiers épisodes, soit 7.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

Arte complète le top 5 avec son documentaire « Blériot, l’impossible traversée ». Inédit, il a suscité l’intérêt de 784.000 amateurs (pda 3.9%).

