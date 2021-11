Demain nous appartient du 29 novembre : Rebecca ment à la police (résumé + vidéo épisode 1067 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 29 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1067 de DNA – Rebecca est placée en garde à vue ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». La mère de Raphaëlle s’accuse d’avoir poussé Xavier par la fenêtre mais ses explications sont un tissu de mensonges…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1067



Raphaëlle et les policiers doutent de la version de Rebecca. Et pour cause, elle leur ment en expliquant pourquoi et comment elle a poussé Xavier par la fenêtre de son bureau…

De son côté, Dorian aide Lizzie à trouver un job pour qu’elle puisse poursuivre ses rêves. Timothée est de retour à Sète avec de nouveaux projets..

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1067 du 29 novembre 2021

