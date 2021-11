Audiences TV prime 28 novembre 2021 : « Tout le monde debout » leader devant « Les enquêtes de Vera»

5 ( 1 )

Audiences TV prime 28 novembre 2021. Hier soir c’est le film proposé par TF1 qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Ainsi « Tout le monde debout », de et avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, a réuni 4.29 millions de téléspectateurs soit 20.9% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était aussi leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 28.5% de pda sur cette cible.







Audiences TV prime 28 novembre 2021 : les autres chaînes

Retour réussi pour « Les Enquêtes de Vera » sur France 3. 3.83 millions de fidèles ont salué le premier épisode de la saison 11 soit 17.6% des téléspectateurs.

France 2 compète le podium avec le première diffusion en clair du film de Jay Roach « Scandale » avec Charlize Theron, Nicole Kidman ou bien encore Margot Robbie. Et ce sont 2.59 millions de curieux qui l’ont regardé, soit 12.2% des téléspectateurs.

On retrouve ensuite et M6 et son magazine « Capital ». Le thème de la semaine, à savoir “Argent public : nos villes sont-elles bien gérées ?”, a convaincu 1.97 million de contribuables, soit 9.5% des téléspectateurs.



Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Raisons d’Etat » avec Robert de Niro vu ou revu par 1.13 million de cinéphiles (5.9% de pda).

