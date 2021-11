Demain nous appartient spoiler : Maud et Camille ne veulent plus voir Rebecca (VIDEO)

4.2 ( 34 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que c’est à cause de Rebecca que Xavier est entre la vie et la mort à l’hôpital dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », dans quelques jours ses petites filles ne veulent plus la voir.







En effet, la police a relâché Rebecca mais Maud et Camille réalisent qu’elles ne connaissent pas leur grand-mère. Elles ne veulent plus d’elle dans leur vie.







Rebecca se rend chez Raphaëlle. Elle veut tout lui raconter. Malheureusement, Elle n’est pas encore rentrée. En revanche, ses deux filles sont là et refusent que leur grand-mère, accusée d’avoir poussé leur père, entre dans la maison. Rebecca arrivera-t-elle à leur faire changer d’avis ?

