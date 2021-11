« Recherche appartement ou maison » du 26 novembre 2021 : les gagnants du concours connus ce soir sur M6 !

5 ( 7 )

« Recherche appartement ou maison » du 26 novembre 2021. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée dont un inédit… Un inédit qui devrait pourtant vous rappeler quelques souvenirs. Explications…







« Recherche appartement ou maison » du 26 novembre 2021 : au sommaire ce soir

Qui sont les gagnants du concours lancé par Stéphane Plaza pour participer à l’émission ?

À l’occasion de la 100e de l’émission diffusée en début d’année, Stéphane Plaza avait lancé un concours sur les réseaux sociaux, et avait demandé d’envoyer des vidéos originales à tous ceux qui étaient à la recherche de l’appartement ou la maison de leurs rêves. Stéphane a eu un mal fou à départager les nombreux candidats qui ont relevé ce défi… mais il a tranché !

Et le verdict va tomber ce soir !



🏠 Avec la pétillante Laurine, 26 ans, Stéphane va nous faire découvrir le marché de la toute petite surface à Paris ! Cette coach en prise de parole, toujours en mouvement, a en effet décidé d’investir dans la capitale dans son premier appartement. Mais son petit budget ne lui permet que très peu de mètres carrés… Stéphane Plaza va l’épauler dans cette recherche très particulière, va-t-il lui trouver son bonheur ?

🏠 À Strasbourg, le défi de Cyrielle, 32 ans, et Maxime, 36 ans, est plus familial et plus classique mais tout aussi difficile puisqu’ils cherchent une maison avec 4 chambres et un jardin dans un marché ultra tendu. Avec Mathieu Beyer, ils seront entre de bonnes mains ! Notre expert alsacien va leur faire visiter des maisons très différentes pour les aider au mieux à trouver la perle rare. Va-t-il réussir à provoquer le coup de cœur tant attendu ?

🏠 En Vendée, le défi pour Antoine Blandin est de trouver une demeure très ancienne et très isolée pour aider Carole, 35 ans, et David, 43 ans, dans leur changement de vie. Actuellement à la Ciotat, ils souhaitent changer de région, et ont choisi la Vendée. Le couple, artiste, s’est lancé dans la fabrication de bougies, et ils ont besoin de place : ils veulent donc une grande maison, sans voisins, et un atelier pour leur activité de “bougistes”, comme ils se nomment ! Antoine Blandin va accompagner ce couple atypique dans la campagne vendéenne pour dénicher la maison de leurs rêves. Va-t-il réussir ce pari ?

"C'est une recherche à l'envers !"

Stéphane Plaza et Antoine Blandin ont affaire à une recherche très spéciale. #RAOM, vendredi à 21.05 pic.twitter.com/dxH7zQwNU3 — M6 (@M6) November 24, 2021

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 22h55.

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY

