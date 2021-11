Demain nous appartient spoilers : Rebecca menacée, Benjamin s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 novembre)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 novembre 2021 – C’est le début du week-end et, comme tous les samedis, si vous suivez la série quotidienne « Demain nous appartient » et que vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être mouvementée pour Rebecca.







En effet, son passé refait surface et Rebecca est en grand danger. La mère de Raphaëlle reçoit des menaces et se fait agresser ! Sa fille se rapproche enfin d’elle et de retour, Xavier tente de comprendre qui en veut à Rebecca.

De son côté, Samuel est jaloux en voyant Victoire avec Benjamin. Mais ce dernier annonce à Victoire qu’il doit s’en aller !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 15 au 19 novembre 2021

Lundi 15 novembre (épisode 1057) : Rebecca ne se doute de rien, mais le danger se rapproche. Tandis que Samuel tente d’oublier Victoire, Georges a une mauvaise surprise. Judith et Noa entrent en compétition sur un nouveau projet professionnel.

Mardi 16 novembre (épisode 1058) : Raphaëlle se rapproche de sa mère, faisant face à l’incompréhension de Sébastien. Apollon, convoqué par Chloé, se doit d’expliquer sa situation. Christelle et Sylvain rusent pour obtenir la maison de leurs rêves.

Mercredi 17 novembre (épisode 1059) : La police creuse une piste pour en savoir plus sur l’agresseur de Rebecca. Christelle et Sylvain rencontrent le vendeur de la maison et adoptent pour l’occasion un look très particulier. Lizzie voit ses rêves partir en fumée suite au départ d’Apollon.

Jeudi 18 novembre (épisode 1060) : Tandis que l’agresseur de Rebecca avoue enfin, cette dernière reçoit un mystérieux appel. Le rendez-vous de Georges ne se passe pas comme prévu. Noor et Gabriel saturent de la présence de Soraya à l’appartement.

Vendredi 19 novembre (épisode 1061) : Xavier partage ses récentes découvertes tandis que les filles de Raphaëlle font leur possible pour aider leur mère. Samuel jubile de voir que la relation entre Benjamin et Victoire tourne court. Noor parvient enfin à se débarrasser de Soraya.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 15 au 19 novembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

