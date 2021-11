Ici tout commence spoilers : l’enquête commence, Greg rejette Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 novembre)

4.1 ( 9 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 15 au 19 novembre 2021 – Alors que le week-end débute, comme chaque samedi, il est temps pour les fans du feuilleton quotidien « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort du chef Simony.







En effet, les gendarmes enquêtent et comptent bien savoir qui a tué l’ex-mari d’Olivia. Célia est suspectée et placée en garde à vue !

De leur côté, Greg et Jasmine doivent accueillir l’assistante sociale. Greg rejette Eliott et lui demande de ne pas être présent au moment de sa visite…



Et Teyssier tire les ficelles concernant Zacharie et Gabrielle.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 15 au 19 novembre 2021

Lundi 15 novembre (épisode 271) : Une enquête pour homicide agite l’institut. Le capitaine Brassac est bien décidé à trouver le coupable. Jasmine est prise de panique à l’approche de la visite de l’assistante sociale. Teyssier promet une promotion royale à Gabrielle… si elle cède à son chantage.

Mardi 16 novembre (épisode 272) : A l’institut, Olivia est convaincue de connaître la véritable identité du meurtrier, forçant Jérémy à intervenir. Stressée, Laetitia se lance dans une nouvelle carrière. Au même moment, l’assistante sociale est surprise de découvrir que Naël est élevé par trois personnes.

Mercredi 17 novembre (épisode 273) : Les preuves s’accumulent, mais Olivia refuse de regarder la vérité en face. En cuisine, Zacharie est persuadé de retrouver sa créativité. Mais Constance ne valide pas les méthodes employées par Teyssier. Pendant ce temps, Laetitia est toujours aussi bonne menteuse, particulièrement auprès de sa fille.

Jeudi 18 novembre (épisode 274) : A l’institut, Clotilde se prépare à jouer ses dernières cartes pour sauver un être cher. De bon conseil, Tom donne des idées à Charlène et Marta. Contre toute attente, Salomé se confronte à Ambre, décidée à aller de l’avant.

Vendredi 19 novembre (épisode 275) : Prêt à tout pour élucider son enquête, le capitaine Brassac boucle l’institut : plus personne ne passe sans l’accord des gendarmes. Les provocations de Louis réveillent les doutes de Charlène sur ses complexes. Rien ne va plus pour Maxime et Salomé, mais un signe du destin pourrait leur redonner espoir.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 15 au 19 novembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

