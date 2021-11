Ici tout commence du 22 novembre : le départ de Jérémy (résumé + vidéo épisode 276)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 22 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 276 – Jérémy quitte la France ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il est prêt à partir quand il appelle Clotilde pour la rassurer. Et de son côté, Charlène se sent mal dans sa peau…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 276

Charlène fait une obsession sur son apparence et les commentaires sur sa dernière photo Instagram n’arrangent rien. Elle a toujours été complexée par ses yeux et son regard. Louis et son frère n’arrêtent pas de la rassurer mais rien n’y fait, elle ne voit que ça ! Pendant ce temps là, Jérémy est sur le départ. Il appelle sa mère depuis Paris avant de prendre l’avion pour l’Australie.



Pour faire la peau à ses complexes, Charlène imagine une solution qui est loin de convaincre Marta… Sans demander l’avis de Jasmine, Eliott et Greg prennent en main l’éducation de Naël. A l’institut, Gabrielle n’est pas prête à mettre de l’eau dans son vin.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 276 du 22 novembre

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

