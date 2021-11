Audiences TV prime 21 novembre 2021 : carton pour « A Star is Born » sur TF1

5 ( 3 )

Audiences TV prime 21 novembre 2021. Gros succès d’audience pour TF1 hier soir avec la première diffusion en clair du film « A Star is Born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Verdict : 5.51 millions de téléspectateurs, 28.4% de part de marché sur l’ensemble du public et surtout 48.5% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.







Très grosses performances aussi sur les autres cibles commerciales avec par exemple 46% sur les 15-34 ans ou 45% sur les 25-49 ans.

#Audiences @TF1 🎤 #AStarIsBorn largement leader hier soir avec 5.5M de tvsp. Très puissant sur cibles avec :

🥇 49% de pda FRDA-50a

🥇 45% de pda 25-49a

🥇 46% de pda 15-34a Dimanche prochain @TF1 : "Tout le monde debout" avec @dubosc_franck et @Alexandra_Lamy (inédit) pic.twitter.com/H1Cxs1uUqc — TF1 Pro (@TF1Pro) November 22, 2021



Audiences TV prime 21 novembre 2021 : autres chaînes

France 2 est deuxième mais loin derrière avec la première diffusion en clair du film « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » d’Arnaud Viard . Verdict : 2.94 millions de téléspectateurs pour 13.2% de par d’audience moyenne.

France 3 compète le podium avec le final de la saison 1 de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Le premier épisode de la soirée affiche 2.63 millions de fidèles et 11.8% de part de marché.

Soirée difficile pour M6 et son magazine « Zone interdite » dont le thème la semaine “Médicaments, alcool : ces drogues légales qui détruisent les familles” n’a suscité l’intérêt que de 1.80 million de personnes (8.6% de pda).

C8 complète le top 5 avec la rediffusion du film « Le jardinier d’Argenteuil ». Porté par Jean Gabin, il a réuni 894.000 nostalgiques (4.1% de pda).

