Ici tout commence spoiler : Charlène balance Laetitia à Teyssier ! (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Les jours à venir s’annoncent compliqués pour Laetitia dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est hospitalisée mais hors de danger, Charlène va faire une révélation à ses parents…







Teyssier exige de savoir qui a fait les injections de botox à sa fille, Charlène finit par balancer Laetitia !







Plus de peur que de mal, Charlène est réveillée et le danger est écarté. Mais Teyssier ne veut pas en rester là. Il veut absolument savoir qui a injecté le Botox à sa fille. Et on connait assez bien Teyssier pour savoir qu’il arrive toujours à ses fins.

Ici tout commence spoiler Charlène dénonce Laetitia

