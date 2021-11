« Koh-Lanta, La Légende » du 2 novembre 2021 : ce soir , l’épisode des destins liés (VIDEO)

5 ( 2 )



« Koh-Lanta : La Légende » du 2 novembre 2021 – Ce soir sur TF1, place à l’épisode 10 de « Koh-Lanta : La Légende ». Et c’est un tournant dans l’aventure de ce Koh-Lanta puisque cette semaine, les destins des aventuriers seront liés. Ils gagneront à 2 et ils perdront à 2 !





Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en live streaming puis replay sur myTF1.







« Koh-Lanta : La Légende » du 2 novembre 2021 : au programme ce soir

C’est le moment tant redouté des « Destins Liés » de ce Koh-Lanta, la Légende ! Ils sont encore 10 aventuriers et, par tirage au sort, ils vont être répartis en 5 binômes : 3 binômes mixtes avec à chaque fois un homme et une femme, et 2 binômes 100% masculins.

C’est à deux que les naufragés gagneront ou perdront les épreuves de confort et d’immunité.



Et bien sûr à deux qu’ils seront éliminés au Conseil. De quoi donner des sueurs froides à certains selon la personne avec qui le hasard les aura associés.

Koh-Lanta, la Légende, le vent de panique, des angoisses et des satisfactions doublées, c’est mardi à 21h05, sur TF1.

VIDEO « Koh-Lanta : La Légende » extrait du 2 novembre 2021

