Plus belle la vie : ce soir, Romain et Adriana s’embrassent (résumé + vidéo épisode 4402 PBLV du 2 novembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4402 du mardi 2 novembre 2021 – Romain et Adriana franchissent un cap ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, le médecin va embrasser la célèbre mannequin !





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4402

A partir de la photo du mariage, Boher et Karim lancent la reconnaissance faciale : le jeune s’appelle Edouard Barbot, et il a déjà fait des séjours en prison pour vols et recels. Boher et Karim décident de planter devant son domicile. Chez les survivalistes, Nisma veut en savoir plus sur la théorie du grand effondrement. De son coté, Alexandre va se débrouiller pour savoir où se trouve sa famille sans prendre de risque…



Adriana traverse la place sous le regard des Mistraliens qui la reconnaissent. Elle se rend au cabinet de Vidal et vont déjeuner au Marci. Thomas est au petit soin et Fanny cache mal sa jalousie. Un couple demande une photo, et Vidal qui ne sait toujours pas qui est Adriana Karembeu, pense que la campagne SIDA est une réussite…

Alors que Franck se confie à Noé sur sa souffrance, il reçoit un appel pour une intervention. C’est en fait Delphine qui veut passer du temps avec lui…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4402 du 2 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

