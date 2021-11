Un si grand soleil déprogrammé : pas d’épisode ce mardi 30 novembre

5 ( 1 )

Encore une fois, chamboulement dans la diffusion du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ce soir votre épisode inédit du jour n’est finalement pas diffusé.







L’épisode initialement prévu ce mardi 30 novembre sera donc finalement diffusé demain, mercredi 1er décembre.

Et aucune info n’a été transmise concernant la raison de cette déprogrammation de « Un si grand soleil ». La chaîne a simplement pris l’antenne plus tôt pour l’émission politique « Elysée 2022 », présentée par Léa Salamé et Thomas Sotto.



