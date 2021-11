Koh-Lanta : les détails sur la tricherie de Teheiura dévoilés, il accuse d’autres aventuriers

4 ( 4 )

Hier soir, coup de tonnerre dans l’épisode inédit de « Koh-Lanta, La Légende » puisque Denis Brogniart a annoncé l’exclusion de Teheiura pour tricherie. En effet, l’aventurier, originaire de l’île où avait lieu le tournage de cette saison anniversaire, a triché en demandant de la nourriture à des locaux !







Alors que Teheiura avait été éliminé lors du dernier conseil avec son binôme, Christelle, il était sur l’île des bannis quand Denis Brogniart est venu le chercher pour lui annoncer la sanction.

« Teheiura si j’ai besoin de vous parler, c’est parce que nous avons appris et nous avons eu la confirmation qu’à plusieurs reprises vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et plusieurs fois on vous a apporté à manger sur le camps » a déclaré Denis Brogniart face à Teheiura dans l’épisode de Koh-Lanta diffusé hier soir.







L’aventurier, qui a participé à pas moins de cinq saisons de Koh-Lantaa, a reconnu avoir mangé « deux fois » sans donner de réelle explication à part « la faim ».



Selon un article paru dans le Parisien ce matin, Teheiura a reçu des légumes dans un premier temps, puis un steak frites ! Et il aurait partagé avec ses compagnons d’aventure, Claude et Sam. Tout se serait passé quand les caméras ne tournaient pas.

Et sur les réseaux sociaux, Teheiura a écrit un long message, dans lequel notamment il accuse d’autres aventuriers de lui avoir demandé de triché à plusieurs reprises !

« Durant l’aventure, j’ai recu – à plusieurs reprises, parfois sur le ton de l’humour, parfois non – des sollicitations d’aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Ce n’était pas simple mais j’ai toujours refusé. » a-t-il expliqué.

« Un matin, j’ai apercu une personne. J’ai hésité longuement, et puis finalement, tiraillé par la faim, je n’ai pas su résister, la tentation était trop forte. Je lui ai fait un geste, elle a déposé un peu de nourriture. Je n’ai pas souhaité la garder pour moi, je l’ai donc partagé. Cela s’est passé seulement deux fois, le même jour. Pour la deuxième fois, je n’ai rien demandé. »

