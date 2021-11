Plus belle la vie : ce soir, Barbara saute au cou d’Abdel (résumé + vidéo épisode 4408 PBLV du 10 novembre 2021)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4408 du mercredi 10 novembre 2021 – Barbara retrouve Abdel et lui saute au cou ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle le retrouve par hasard dans une rue et même si Abdel tente de prendre la fuite, elle le rattrape et le serre dans ses bras, tellement heureuse et soulagée qu’il soit en vie.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel libre, Alison le quitte, Kalya refuse de se marier, Sacha s’en va (infos PBLV)







Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4408

Nisma continue de renier ses convictions, notamment en buvant de l’alcool. De son coté, Abdel est parfaitement crédible dans son nouveau rôle. Il fait comprendre à Ridouane qu’il partage ses idées. Pendant leur rendez-vous devant la mosquée, Leila dit à Barbara qu’elle ne sait pas comment l’aider à regagner la confiance de Nisma. Soudain, Barbara voit un homme en djellaba sortir de la mosquée et se lance à sa poursuite. Cet homme ressemble à Abdel…



Betty reste insensible aux provocations de Vanessa. A deux doigts de se faire griller avec une cigarette, elle ment en racontant qu’elle s’isole pour réfléchir aux statuts d’un club d’histoire. Rochat est séduit. Vanessa n’est pas dupe ; Betty joue la comédie et elle va le prouver…

Laetitia s’amuse de la situation pour torturer Valentin. Mais Kevin, toujours dans le mal après sa rupture, lui recommande de faire attention en jouant avec les sentiments des autres…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4408 du 10 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

