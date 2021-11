« La fête de la liberté » : artistes et invités du show musical de France 2 ce soir (mardi 23 novembre 2021)

5 ( 4 )

« La fête de la liberté » : artistes et invités du show musical de France 2 ce soi. En ce mardi 23 novembre 2021 France 2 et France.Tv vous proposent de fêter la liberté.! Un grand show musical enregistré au Bataclan et présenté par Daphné Bürki. Au total plus d’une vingtaine d’artistes au service d’un propos fort : nos valeurs, notre vivre ensemble, nos libertés. Parce que la liberté n’est pas un don mais une conquête, parce qu’elle est d’hier, d’aujourd’hui. Et pour qu’elle soit de demain.







Publicité





« La fête de la liberté » : artistes et invités du show musical de France 2 ce soir

– Patrick Bruel

– ZAZ

– François Cluzet

– Camélia Jordana

– Joey Star et Sofiane Pamart

– Gautier Capuçon

– Elodie Frégé

– Ahmed Silla

– Yseult

– Amir

– Caroline Vignault

– Michel Fugain

– François Berléand

– Zabou Breitman

– Gil Alma

– Mathieu Madenian

– Julie de Bona

– Helena Noguerra

– Alice Ranavand

– Arthur H

– Awa Ly

– Camille et Julie Berthollet

– Janie

– Anne Sila

– The Opera Locos

– Le trio Les Coquettes

Ce spectacle musical sera rythmé par de grandes chansons populaires du répertoire français comme « Résiste », « Le chant des partisans », « Né quelque part », « Laissez-moi danser » qui font écho à ces valeurs.



Publicité





Autant de prestations qui se succéderont comme des tableaux, portés par des chœurs d’enfants et des chorégraphies classiques, contemporaines ou urbaines (Opéra de Paris, les sœurs Bertholet, Medhi Kerchouche…). Le tout ponctué par des paroles de citoyens qui s’inscrivent dans les combats d’aujourd’hui.

Issus de générations et d’origines différentes, les artistes, humoristes, chanteurs, danseurs… s’unissent au Bataclan pour la liberté, la tolérance, les droits des femmes, l’éducation, la solidarité, la laïcité…, ces valeurs qui sont notre bien commun et qui résonnent aujourd’hui plus que jamais.

Le saviez-vous ?

La fête de la liberté est un spectacle musical inédit inspiré de l’album Jours de Gloire (Pias), composé par Sébastien Boudria, professeur de musique de 37 ans, compositeur et enseignant aux conservatoires de Clichy-la-Garenne et Colombes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note