« L’amour est dans le pré » du 22 novembre 2021 : ce soir, partie 1 du bilan de la saison 16

5 ( 4 )

« L’amour est dans le pré » du lundi 22 novembre 2021 – Ce soir et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous sur M6 pour suivre la suite de la saison 16 de « L’amour est dans le pré ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou sur 6PLAY pour le replay. Mais attention car c’est bientôt la fin de cette saison. C’est même l’avant-dernière soirée. Ce soir, place en effet à la partie 1 du bilan.







Publicité











Publicité





« L’amour est dans le pré » du lundi 22 novembre 2021 : demandez le programme

Sous le soleil provençal, c’est l’heure tant attendue du bilan où nos 11 agriculteurs de cette saison se réunissent tous ensemble pour la première fois. Accompagnés de leurs prétendantes ou non, retour sur les derniers mois qui ont bouleversé leur vie. Surprises et rebondissements garantis, ce sont Hervé le Picard, Delphine, Franck, Vincent le Vigneron et Jean-François qui viennent raconter à Karine leur parcours depuis les speed-dating.

Avec de nombreux projets à la clé, c’est Hervé le Picard, celui pour qui la page était blanche il y a encore quelques semaines, qui ouvre le bal du face-à-face avec Karine.

Après un début d’histoire d’amour en dents de scie pour Delphine, Karine lui réserve une douce attention qui ne la laissera pas indifférente.

Après des débuts à la ferme compliqués à gérer pour Franck, a-t-il pris en compte les conseils de Karine pour reconquérir Cécile ?



Publicité





C’est un Vincent le Vigneron calme et apaisé que Karine retrouve en Provence. Une femme se cacherait-elle sous ce changement soudain de comportement ?

Un coup de foudre imminent, une histoire prometteuse dès le début… Serait-ce les prémices de l’idylle de Jean-François et Mélanie ? Attendez-vous à sortir les mouchoirs.

"Il n'y a jamais eu autant de couples" 🥰️

L'amour a frappé fort et de manière inattendue cette année !

📺 #ADP ce lundi à 21.05 pic.twitter.com/4wDrmSXJaN — M6 (@M6) November 20, 2021

Vers un nouveau record d’audience ?

Gros succès d’audience pour cette 16ème saison avec plusieurs records la clé et surtout la première place des audiences à de nombreuses reprises. La semaine dernière par exemple, 4.05 millions de fidèles et moyenne et de très grosses performances sur cibles.

#Audiences

Excellentes performances pour #ADP présenté par #KarineLeMarchand 🥇M6 très large leader auprès des 4+, des FRDA-50 et des -50 ans ▶️4M° (pic 4.5M°)

▶️19% en 4+

▶️30% FRDA-50

▶️28% -50ans pic.twitter.com/FmWxkTh7MN — M6Pro (@M6pro) November 16, 2021

Qu’en sera t-il ce soir pour la première partie du bilan ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note