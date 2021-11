« L’art du crime » du 22 novembre 2021 : ce soir l’épisode « Un cœur de pierre »

5 ( 4 )

« L’art du crime » du 22 novembre 2021. La série de France 2 est de retour dans sa nouvelle case horaire, celle du lundi soir. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou sur FranceTV pour le replay pour deux épisodes dont un inédit intitulé « Un cœur de pierre ».







À propos de la nouvelle saison

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas ! Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette nouvelle saison de « L’Art du Crime ».

« L’art du crime » du 22 novembre 2021 : l’épisode inédit de ce soir

« Un cœur de pierre » : Antoine et Florence doivent d’abord élucider le meurtre d’une riche collectionneuse, grande amie de Pierre Chassagne, passionnée de Camille Claudel. Tandis que l’enquête les entraîne jusqu’au musée Rodin, tous les indices ramènent à la douloureuse histoire d’amour que Camille Claudel a connue avec Auguste Rodin. L’amour blessé peut-il rendre fou au point de tuer ? Serait-ce la clé de l’énigme ?

La bande-annonce de votre épisode

Vous avez hâte de retrouver vos héros ? En attendant, et histoire de patienter un peu, voici la bande-annonce de ce retour tant attendu.



« L’art du crime » est de retour ce soir à partir de 21h05 sur France 2 et France.TV pour une nouvelle salve d’inédits. Le succès sera t-il encore une fois au rendez-vous ?

