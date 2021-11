« Le Furet » : histoire et interprètes du téléfilm de TF1 ce soir, lundi 15 novembre 2021

5 ( 2 )

« Le Furet » est un téléfilm inédit réalisé par Thomas Sorriaux et Mathieu Signolet. Et il est diffusé ce soir, lundi 15 novembre 2021, à partir de 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur le site et/ou l’application MYTF1.







« Le Furet » : l’histoire

Histoire et résumés (parties 1 et 2) : Maxime est un célibataire endurci qui profite de sa liberté et assume vivre sans attaches ni enfants. Bon gré mal gré, il a quand même fini par accepter d’aider un couple d’amis qui essaye d’avoir un enfant par insémination artificielle, en allant faire un don de sperme pour accélérer la procédure. Sa vie change le jour où débarque chez lui un frère plutôt envahissant, accompagné d’un furet plutôt poilu, et quand, au milieu d’une soirée torride en galante compagnie, ce furet mord ses parties intimes, le rendant définitivement stérile. Réalisant qu’il ne pourra jamais avoir d’enfants, Maxime va essayer de récupérer son don, avant d’apprendre qu’il a déjà été utilisé pour Lisa Barrot, une célèbre et séduisante journaliste sportive. Conscient qu’elle sera la mère de son unique enfant, il décide de tout faire pour la rencontrer et la connaître…

Interprètes et personnages (casting)

Et avec dans les rôles principaux

Mathieu Madenian (Maxime Gauthier), Claire Keim (Lisa Barrot), Booder (William), Alexandre Varga (Banoît Garchet), Loïc Legendre (Marc), Nadia Roz (Caro), Jean Dell (Le père de Maxime), Nader Boussandel (Mathieu), Rachel Arditi (Charlotte), Rodolphe Couthouis (Raphaël), Lila Fernandez (Constance), Juliette Tresanini (Candice), Pierre-Olivier Mornas (Le docteur banque de sperme), Djinda Kane (La secrétaire banque de sperme), Laurence Facelina (Charline), Marine Arena (Jeannie), Dorothée Deblaton (La docteure urgence Lisa), Samantha Benoît (La docteure urgence Maxime), Pamela Ravassard (La professeur de Yoga), Christian Diaz (Le policier), Alexandre Largeteau (Le supporter), Zéli Marbot (La fille de Lisa), Octave Bossuet (L’enfant oeuf), Alenza Dus (L’enfant cuillère)



Et avec la participation exceptionnelle de Djibril Cissé

La bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de votre téléfilm…

