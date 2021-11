« L’amour est dans le pré » du 15 novembre 2021 : ce soir sur M6, dernières escapades romantiques pour nos agriculteurs

4.4 ( 7 )

« L’amour est dans le pré » du lundi 15 novembre 2021 – Ce soir et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous sur M6 pour suivre la suite de la saison 16 de « L’amour est dans le pré ».







Mais attention car la fin de l’aventure se rapproche peu à peu. Ce soir d’ailleurs, dernières escapades romantiques pour nos agriculteurs qui vont se découvrir un peu plus encore, pour le pire comme pour le meilleur.

Une nouvelle soirée à suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6PLAY.







« L’amour est dans le pré » du 15 novembre 2021

Ce soir, dernière étape avant le bilan final pour nos agriculteurs et agricultrices heureux en amour ! Désormais seuls avec leur moitié, ces moments intimes confirmeront-ils les premiers émois ou feront-ils au contraire ressortir les premiers désaccords ? Muni de son plus bel arc, Cupidon s’affaire aux quatre coins de la France…



Désormais en tête-à-tête suite au succès de l’épreuve de la barque, Nathalie a décidé d’honorer sa promesse en proposant un dîner romantique au vainqueur. Après des débuts chaotiques, la carapace de notre éleveuse rose bonbon continuera-t-elle à se fendre ? Et si l’histoire de Nathalie devenait LA belle surprise de cette 16e saison ?

Valentin, notre grand barbu au cœur tendre, se rendra en Touraine découvrir le quotidien de celle pour qui les papillons de cessent de tournoyer depuis le début. Mais sa rencontre avec les proches de sa belle pourrait s’avérer plus périlleuse que prévue. Entre ses envies de vie à deux et leurs envies de garder leur amie près d’eux, le projet de notre timide producteur de fleurs comestibles pourrait-il vaciller ?

En Ardèche, après un week-end parisien idyllique, nous nous attendions à retrouver Sébastien sur une plage paradisiaque. Mais ce serait mal connaître notre amateur de sensations fortes, victime quelques jours plus tôt d’un grave accident de quad au travail. Avec deux vertèbres cassées et des douleurs lancinantes, c’est un Sébastien diminué et presque immobilisé que nous retrouverons au bras de sa Karine. Ces débuts perturbés cimenteront-ils leur couple ou pourraient-ils déboucher sur des envies d’ailleurs ?

Vincent le Vigneron retrouvera son coup de cœur et partira lui aussi à la conquête de son entourage. Un moment plein d’émotions pour notre célibataire après une vie à la ferme pleine de rebondissements. La gouaille et le franc parler de notre vigneron préféré auront-ils le même succès auprès des proches de sa belle ?

Jean-François retrouvera sa Mélanie à l’occasion d’un moment toujours important dans l’année d’un berger : la transhumance. Le bon moment trouvé par l’Ariégeoise pour lui présenter ses parents, perchés sur la montagne d’à côté. Entre complicité, passions communes et aval des proches, qui pourrait bien venir perturber cette évidence du premier jour ?

Enfin, vous retrouverez le plus protecteur de tous les agriculteurs, Hervé, pour la fin d’une aventure aux allures de conte de fées. Passé son week-end rocambolesque chez Stéphanie, place au répit pour le jeune couple, que nous suivrons aux abords du bassin d’Arcachon puis chez un autre visage bien connu de cette saison : Franck ! Pour ceux qui en doutaient encore, une preuve de plus qu’il n’est jamais trop tard pour vivre son premier amour.

« L’amour est dans le pré » vidéo : la bande-annonce de votre épisode

On termine avec les images et la bande-annonce de votre émission de ce soir…

"Je commence à être adoptée !"

Dernières escapades romantiques pour nos agriculteurs qui se découvrent de plus en plus 😍#ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/HlLGY3hksb — M6 (@M6) November 13, 2021

