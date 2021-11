« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 25 novembre 2021 : qui sera éliminé ce soir de la spéciale « 50 nuances de crème » ?

5 ( 7 )

« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 25 novembre 2021. Amateurs de pâtisseries, régalez vos papilles ce soir sur M6 ou en replay sur 6PLAY. pour un nouveau numéro inédit du concours gourmand « Le Meilleur Pâtissier ». Et c’est à partir de 21h05 que ça se passe !







« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 25 novembre 2021 : au programme

Ce soir, nos amoureux de la pâtisserie vont prendre du plaisir avec le grand retour de 50 nuances de crème ! Un rendez-vous devenu incontournable au fil des saisons pour nos promotions de pâtissiers, qui, chaque année, s’amusent à titiller notre jury avec des créations aussi coquines que gourmandes ! Cette année encore, notre dixième promotion va devoir relever ce challenge et exciter les papilles de Cyril et Mercotte autour de trois épreuves gentiment sulfureuses. Une fois de plus, nos coquins des fourneaux vont vivre d’intenses émotions car une surprise de taille les attend ! Alors, lequel de nos pâtissiers parviendra à embrasser le tablier bleu ?

Les épreuves

Le défi de Cyril : La banane

Pour démarrer leur excitante semaine, nos huit pâtissiers amateurs ont rendez-vous avec le plus sensuel des fruits : la banane. Ils vont devoir la travailler avec passion et vigueur, pour la métamorphoser en un gâteau défiant les lois de la gravité qui devra tenir à la verticale ! À eux d’aiguiser leur créativité pour sublimer la banane dans un dessert d’exception qui devra attiser le désir de notre jury à la dégustation.



L’épreuve technique : L’étreinte

La température monte d’un cran sous la tente pour nos pâtissiers amateurs qui vont réaliser une étreinte : un gâteau sensuel recouvert de fines plaques en chocolat représentant un couple enlacé. Composé d’une pâte feuilletée garnie d’une ganache bien montée à la vanille et d’une compotée fraises-gingembre, ce gâteau plein de tendresse et de gourmandise pourrait néanmoins déchainer les passions… Car Mercotte s’est bien gardée de préciser à nos pâtissiers qu’à mi-parcours leurs destins seront liés et que c’est en binômes qu’ils devront poursuivre l’épreuve !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos amoureux de la pâtisserie vont avoir des bouffées de chaleur… ils vont devoir raconter leurs premières fois à notre jury (premiers émois, premiers baisers, premiers rendez-vous…), sous la forme de créations pâtissières aussi coquines que gourmandes ! Alors, lequel d’entre eux saura séduire notre jury et décrochera le tant convoité tablier bleu ?

Et avec le Chef Maxence Barbot, Chef pâtissier et Vice-Champion de France du dessert à l’assiette 2013.

Pour la benjamine du concours tout ne se passe pas comme prévu… Maud doit changer sa recette en pleine épreuve ! 😓#LMP jeudi à 21.05 pic.twitter.com/5niyE6ZScO — M6 (@M6) November 23, 2021

Alors, lequel d’entre eux saura séduire notre jury et décrochera le tant convoité tablier bleu ? Quel candidat sera éliminé ce soir ?

