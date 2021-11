Plus belle la vie : ce soir, Sacha quitte le Mistral (résumé + vidéo épisode 4419 PBLV du 25 novembre 2021)

3.9 ( 11 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4419 du jeudi 25 novembre 2021 – Un personnage phare va quitter le Mistral dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de ce soir, Sacha va annoncer à Luna qu’il déménage ! Avec Victoire, ils partent vivre à Bordeaux.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4419

Le minibus roule jusqu’à la frontière Italienne, et Abdel appelle le commissariat et prévient Ariane. Nisma dit à Amina qu’elles sont un peu semblables. Elles ont souffert et c’est ça que Muwaffaq utilise. Peu à peu, et en invoquant des références à la religion, Nisma parvient à convaincre Amina de renoncer à son projet. Elles parviennent à s’échapper. La police arrive à temps, et Abdel échappe aux tirs de Mawaffaq. Amina est de retour auprès de sa mère. Elles se retrouvent avec une joie immense…



Boher s’excuse auprès de Léa de ne pas avoir été très présent, surtout avec l’affaire Fedala qui l’occupe à plein temps. Il jure de se rattraper. Léa accepte d’être le témoin de moralité de Noé au tribunal. Ce dernier veut préparer leur défense, mais Betty s’en fout. Elle ne croit pas qu’ils seront lourdement sanctionnés…

Luna déprime. Elle n’a plus la force de traiter avec les clients pénibles. Quand Sacha lui annonce qu’il déménage à Bordeaux avec Victoire, c’est le coup de grâce…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4419 du 25 novembre

