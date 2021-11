« Les princes et les princesses de l’amour » saison 9 : dès le 29 novembre 2021 sur W9

5 ( 2 )

« Les princes et les princesses de l’amour » saison 9, c’est partir du 29 novembre 2021 sur W9 et en replay sur 6PLAY.







Depuis toujours, les chercheurs se sont questionnés sur l’influence du temps en amour : pour certains, moins d’une seconde suffirait pour tomber amoureux alors que pour d’autres, il faudrait 254 jours et 268 messages… Mais alors, quelle est la vraie valeur du temps ?

Dans l’histoire des Princes et des Princesses de l’amour, nombreux sont celles et ceux qui ont perdu de précieux moments et qui n’ont pas su profiter pleinement de leur aventure. Mais cette année, les Princes et les Princesses vont faire l’expérience du temps. Pour la première fois, tous vont savoir combien de temps ils disposent pour trouver l’amour…

Quatre nouvelles Princesses et quatre nouveaux Princes vont se confronter à l’épreuve du temps : Isabeau, Léna, Haneia et Yoli, princesse anonyme, ainsi qu’Anthony Alcaraz, Illan, Nathan et Dylan. Tous sont bien déterminés à oublier leurs histoires passées et à ouvrir de nouveau leur cœur.



Tout au long de l’aventure, les nouveaux membres de l’Agence dirigée par Magali Berdah, vont les aider avec des coachings personnalisés, des datings inédits mais surtout des surprises… Gare à la HOTBOX ! Plus que jamais cette année, chaque minute compte !

Les nouveautés

Afin de redistribuer les cartes, les pousser dans leurs retranchements et parfois remettre les pendules à l’heure, deux moments clés attendent les Princes et les Princesses de l’amour : « Le Conseil du temps » et « La Cérémonie du temps ».

Grâce à l’analyse de leur profil amoureux, Magali Berdah va leur révéler qu’un ou plusieurs d’entre eux vont voir leur aventure écourtée et disposer de moins de temps que les autres dans l’aventure ! Tous vont devoir se battre pour rester dans l’aventure et tenter de trouver l’amour.

Pour en savoir un peu plus sur ces nouveautés, découvrir une équipe totalement renouvelée et totalement inédite, et pour faire connaissance avec de nouveaux Princes et Princesses , rendez-vous pour la saison 9 de « Les princes et les princesses de l’amour » sur W9.

